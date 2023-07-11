Украинская актриса Катя Кузнецова поделилась с поклонниками фотографией со своим возлюбленным Максимом Аплиным, на которой он позирует в белой футболке с гербом Украины.
Известно, что ее избранник, как и она сама, поддерживает Украину. Много лет Кузнецова, конечно, работала на российский рынок. Она снималась в одном из самых популярных сериалов "Кухня" и не только. Однако после 24 февраля 2022 года она четко высказала свою позицию. Актриса осудила преступный режим Кремля и войну в родной стране. В этом ее поддержал Аплин.
Первое время она жила за границей, но вскоре вернулась на родину. Все это время с ней и находился Максим.
Как на это реагируют пользователи сети
- "Мужчина-россиянин в футболке с гербом Украины - это сильно"
- "Классная футболка у вашего любимого"
- "Я очень счастлива, что рядом с вами человек, который поддерживает вашу позицию"
- "Красивые люди с красивой душой"
- "Какие у Макса добрые глаза"
Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказывала, что у нее возникали конфликты с любимым из-за "хороших русских". Он убежден, что такие на самом деле есть, а вот сама актриса считает иначе.