Они вместе поддерживают Украину.

Украинская актриса Катя Кузнецова поделилась с поклонниками фотографией со своим возлюбленным Максимом Аплиным, на которой он позирует в белой футболке с гербом Украины.

Известно, что ее избранник, как и она сама, поддерживает Украину. Много лет Кузнецова, конечно, работала на российский рынок. Она снималась в одном из самых популярных сериалов "Кухня" и не только. Однако после 24 февраля 2022 года она четко высказала свою позицию. Актриса осудила преступный режим Кремля и войну в родной стране. В этом ее поддержал Аплин.

Первое время она жила за границей, но вскоре вернулась на родину. Все это время с ней и находился Максим.

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Как на это реагируют пользователи сети

"Мужчина-россиянин в футболке с гербом Украины - это сильно"

"Классная футболка у вашего любимого"

"Я очень счастлива, что рядом с вами человек, который поддерживает вашу позицию"

"Красивые люди с красивой душой"

"Какие у Макса добрые глаза"

Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказывала, что у нее возникали конфликты с любимым из-за "хороших русских". Он убежден, что такие на самом деле есть, а вот сама актриса считает иначе.

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