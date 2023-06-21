По ее словам, у них разное мнение по поводу "хороших русских".

Украинская актриса Катя Кузнецова в интервью Славе Демину рассказала об отношениях с парнем-россиянином и как на них повлияло полномасштабное российское вторжение.

По словам знаменитости, они стали часто ссориться, так как Катя уверена, что "хороших русских" не существует, а ее бойфренд считает иначе.

Она добавила, что некоторые знакомые ее молодого человека, осудившие преступный режим Кремля, выезжают из России.

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"Ну понятно, все хотят сменить режим, но хотят отсидеться, и мы ссоримся по этому поводу", - сказала Кузнецова.

Сама актриса хочет не только, чтобы диктатор Владимир Путин отстал от Украины, но она еще и жаждет мести за убийства мирных жителей, разрушенные дома, изнасилования женщин.

"Кто-то просто хочет, чтобы от нас отстали, а я хочу мести. Я хочу, чтобы они почувствовали, что перенесли мои родители, мои родственники. Я не хочу, чтобы мы просто выиграли. Хочу чтобы была какая-то встрясочка", - говорит актриса.

Чем известна Катя Кузнецова

Катя Кузнецова - украинская актриса театра и кино. Девушка много лет жила и работала в России, у нее там была даже недвижимость - квартира и автомобиль. Однако в 2022 году она осудила большую войну в Украине и уехала из страны-агрессора.

Кузнецова известна благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как "Анка с Молдованки", "Год в Тоскане", "Напарницы", "Кухня", "Кто ты" и других.

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