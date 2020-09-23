Американская актриса 22-летняя Эль Фаннинг рассказала о съемках секс-сцен в сериале "Великая", повествующем о юных годах российской императрицы Екатерины Великой.

Историями она поделилась в свежем номере журнала Vanity Fair.

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Екатерина Великая была очень открытой и свободной в сексе, и люди осуждали ее за это. Секс - важная часть этого шоу, и я была рада изучить эту сторону своей работы. Лично мне нравится быть голой. Я все время хожу голой. Это часть моей жизни! - заявила актриса.

В беседе с Vanity Fair журналистка спросила правда ли, что та успела за карьеру сыграть в 60 фильмах.

"Это правда? Знаешь что? Однажды я записала количество своих ролей и думаю, эта цифра все еще есть в моем телефоне. Давай посмотрим. Тридцать шесть", - подытожила Фаннинг, посмотрев к смартфону.