Звезда признала, что сейчас актеры работают только потому, что действительно хотят создавать украинское кино, а не ради денег.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о том, что чувствовала в начале полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года против нашей страны развязала РФ. Также звезда "крепостной" не стала скрывать, что сейчас стала зарабатывать гораздо меньше.

"Когда все началось, и когда муж нас вывез сыном в Яремче, то у меня была такая депрессия... Мне казалось, что все, ничего не будет, это конец. Я вообще не думала, что что-то может быть, какие-то сериалы. Вообще, чем я занималась, что я делала для своей страны? Мы снимали сериалы на русском языке которые продавали и в РФ, и у нас показывали... Я не понимала, что вообще происходит у нас в стране", - призналась Денисенко в специальном интервью, которое Анатолич Анатолич выпустил ко Дню Независимости Украины.

Тогда она думала, что больше не сможет работать актрисой. Также звезда испытывала угрызения совести из-за того, что ранее снималась в русскоязычных сериалах.

"Твоя жизнь проносится и ты понимаешь, что ты не ничего не сделал, а ты все сделал для того, чтобы эта война началась. У меня был такой излом, очень тяжело было. Я думала, что вообще уже не буду актрисой. Какие там мультики, какие съемки. Но мы вышли из этой депрессии, из этого упадка", - рассказала Денисенко.

Сейчас актриса вернулась к работе. Впрочем, ее доходы упали. Раньше Денисенко могла покупать гораздо больше, а теперь денег хватает только на донаты и на обычную жизнь.

"Гонорары ну вообще не те. Мы просто работаем, потому что нам хочется работать. Какую-то копейку зарабатываем, это не такие деньги. Раньше были достойные гонорары. Мы с мужем работали и купили квартиру, машины. А сейчас ты не можешь себе позволить. Только донаты и на твою жизнь, так это работает. Но это на украинском языке, это наше производство, наши актеры. Наши актеры вообще невероятные, крутые, лучшие", - рассказала актриса.

Напомним, недавно Денисенко показала, как в кино снимают эротические сцены. Актриса пообщалась с фанами и не смогла избежать "неудобных" вопросов.

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