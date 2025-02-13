Актриса Анна Саливанчук впервые после развода заговорила о новом мужчине

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом Александром Божковым, рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина.
В программе "ЖВЛ представляет" знаменитость призналась, что они познакомились случайно у нее на работе, в театре. Артистка говорит, что это банально, но в то же время и интересно.
По ее словам, они еще мало знакомы, но мужчина ей очень нравится. При этом она не рассекретила - вместе они или нет.
"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Люблю, когда просто искренне смотрят в глаза, и ты понимаешь, что это правда. Свидание мечты для меня — это чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто хочу смотреть", – поделилась актриса.
Отметим, Анна Саливанчук восемь лет состояла в браке с Александром Божковым. У них двое детей - Глеб и Никита. Однако в 2023 году пара развелась.
Напомним, ранее Анна Саливанчук призналась, свободно ли ее сердце после развода.