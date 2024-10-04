Известные актеры, которые стали героями мемов / фото коллаж УНИАН

Эмоциональное выражение лица актера или интересный жест из фильма может сразу стать мемом. Миллионы пользователей во всем мире сделают его настоящим хитом, который характеризует любое событие в жизни. Так кто же из знаменитостей стал звездой в сети - читайте дальше.

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо неоднократно становился героем мемов. Самый популярный из них - это кадр из фильма "Великий Гэтсби". Персонаж Лео поднимает бокал с алкогольным напитком и улыбается. Именно этот момент до сих пор используют пользователи как знак согласия, оценки или похвалы.

Скриншот Instagram

Также кадр из фильма "Остров проклятых" является достаточно узнаваемым. Эмоциональное выражение лица Ди Каприо часто используют в сети.

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Скриншот Instagram

Дуэйн Джонсон

Кадр из фильма "Ведьмина гора" тоже разлетелся со скоростью ветра в интернете. Вариаций с подписями момента в машине, где актер Дуэйн Джонсон удивленно смотрит на пассажирку, просто бесконечное количество. Обычно, этим мемов обмениваются, когда хотят что-то спросить или что-то не понимают.

Кстати, кинолента вышла еще в 2009 году, но мем до сих пор не теряет своей актуальности.

Скриншот Instagram

Николс Кейдж

Следующим героем стал актер Николас Кейдж. Его забавное выражение лица в фильме "Поцелуй вампира" сразу превратилось в мем. Он получил название "Да ладно" и символизирует реакцию на очевидные вещи.

Скриншот Instagram

Роберт Дауни-младший

Актер Роберт Дауни-младший тоже не остался без внимания. Кадр из киноленты "Мстители", где он закатывает глаза вверх - 100% хит. Этот мем используют, когда кто-то произносит что-то пафосное, очевидное или непонятное.

Скриншот Instagram

Не менее популярным в сети является мем из фильма "Железный человек 2". Роберт, который стоит с поднятыми руками в сторону, означает триумфальное завершение какого-то дела.

Скриншот Instagram

Роуэн Аткинсон

Актер Роуэн Аткинсон и его легендарный персонаж Мистер Бин тоже стал звездой мемов. Выражение лица мужчины, который якобы подмигивает, сразу понравилось пользователям в сети. Этот мем назвали "Если вы понимаете, о чем я". Его обожают во всем мире и почти каждый день придумывают интересные подписи.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее стало известно, что звезде популярного мема в сети исполнилось 16 лет.

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