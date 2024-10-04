Вы точно их видели в сети.

Эмоциональное выражение лица актера или интересный жест из фильма может сразу стать мемом. Миллионы пользователей во всем мире сделают его настоящим хитом, который характеризует любое событие в жизни. Так кто же из знаменитостей стал звездой в сети - читайте дальше.

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо неоднократно становился героем мемов. Самый популярный из них - это кадр из фильма "Великий Гэтсби". Персонаж Лео поднимает бокал с алкогольным напитком и улыбается. Именно этот момент до сих пор используют пользователи как знак согласия, оценки или похвалы.

Также кадр из фильма "Остров проклятых" является достаточно узнаваемым. Эмоциональное выражение лица Ди Каприо часто используют в сети.

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Дуэйн Джонсон

Кадр из фильма "Ведьмина гора" тоже разлетелся со скоростью ветра в интернете. Вариаций с подписями момента в машине, где актер Дуэйн Джонсон удивленно смотрит на пассажирку, просто бесконечное количество. Обычно, этим мемов обмениваются, когда хотят что-то спросить или что-то не понимают.

Кстати, кинолента вышла еще в 2009 году, но мем до сих пор не теряет своей актуальности.

Николс Кейдж

Следующим героем стал актер Николас Кейдж. Его забавное выражение лица в фильме "Поцелуй вампира" сразу превратилось в мем. Он получил название "Да ладно" и символизирует реакцию на очевидные вещи.

Роберт Дауни-младший

Актер Роберт Дауни-младший тоже не остался без внимания. Кадр из киноленты "Мстители", где он закатывает глаза вверх - 100% хит. Этот мем используют, когда кто-то произносит что-то пафосное, очевидное или непонятное.

Не менее популярным в сети является мем из фильма "Железный человек 2". Роберт, который стоит с поднятыми руками в сторону, означает триумфальное завершение какого-то дела.

Роуэн Аткинсон

Актер Роуэн Аткинсон и его легендарный персонаж Мистер Бин тоже стал звездой мемов. Выражение лица мужчины, который якобы подмигивает, сразу понравилось пользователям в сети. Этот мем назвали "Если вы понимаете, о чем я". Его обожают во всем мире и почти каждый день придумывают интересные подписи.

Напомним, ранее стало известно, что звезде популярного мема в сети исполнилось 16 лет.

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