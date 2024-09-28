Девушка выросла настоящей красавицей.

Звезда известного мема девочки в розовой кофточке Миа Талерико недавно отпраздновала свое 16-летие.

Интересно, что забавное фото с эмоциональным выражением лица девочки сразу стало вирусным в сети. Но как изменилась Миа и чем занимается сейчас - узнаете дальше.

С детства на телевидении

Родители девочки работали на телевидении, поэтому Миа уже с 11 месяцев принимала активное участие в различных съемках.

Видео дня

Затем Талерико начала сниматься в сериалах. И именно благодаря киноленте под названием "Держись, Чарли!", где она сыграла героиню Чарли Данкан, актриса стала звездой в сети. Кадр из эпизода "Знакомство с родителями" сразу понравился пользователям, а девочка в розовом, которая удивленно разводит руками, стала настоящим интернет-мемом. К нему начали придумывать много забавных жизненных ситуаций.

Популярность Мии Талерико

На волне популярности мать Мии решила создать 4-летней девочке страницу в Instagram. Кстати, она быстро набрала миллионную аудиторию поклонников. Но после закрытия сериала "Держись, Чарли!" звезда приостановила актерскую карьеру и пошла учиться в школу. Она также занималась танцами и моделингом. Со временем ей начали предлагать сотрудничество известные бренды.

Как сейчас выглядит Миа Талерико

В сентябре Мии исполнилось 16 лет. Сейчас в своем Instagram она публикует фото с путешествий, танцев и прогулок с друзьями.

"У меня жизнь, как у обычного подростка", - отмечала девушка.

К слову, известному мему с ней уже 11 лет. Однако он до сих пор остается популярным в сети.

Напомним, ранее звезде известного мема "успешный малыш" исполнилось 18 лет.

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