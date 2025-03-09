Геннадий также ответил, как травма влияет на его жизнь и карьеру.

Известный украинский актер, ведущий и звезда шоу "Затерянный мир" Геннадий Попенко рассказал, как чувствует себя после травмы на фронте.

Не секрет, что с начала полномасштабной войны мужчина ушел в ВСУ. А летом прошлого года серьезно травмировал ногу, поэтому пришлось делать две операции на колене и устанавливать титановые импланты и болты. По словам актера, до сих пор он не восстановил полноценно движение конечностей.

"Еще летом получил травму колена во время прохождения службы на Запорожском направлении. Перенес одну операцию, но из-за повторной травмы необходима еще одна операция. Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая", - признался защитник в интервью KP.UA.

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Попенко добавил, что из-за травмы у него теперь есть определенные ограничения в актерской деятельности и в повседневной жизни.

"Профессия актера напрямую связана с работой тела. Здесь будет труднее найти себе применение, если есть физические недостатки. Поэтому имею еще одну мотивацию для работы над последствиями травмы... Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней "кривенькою качечкою". А тут как раз наступил период снимать страховочные колеса в велосипеде и учиться ездить только на двух. Поэтому разрабатываю ногу как можно настойчивее", - добавил актер.

Напомним, ранее Геннадий Попенко ответил, должны ли артисты воевать.

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