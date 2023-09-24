Актер, который родился и вырос в Украине, прославляет оккупантов и выдает фейки Кремля.

Звезда "Антикиллера" Сергей Векслер, который родился в Виннице и жил в нашей стране много лет, публично порадовался полномасштабной войне. Артист живет в РФ и поддерживает путинский режим, при этом он распространяет фейки Кремля и подыгрывает роспропаганде.

"Восемь лет я был в недоумении. Они же все, я имею в виду население Украины, услышьте меня сейчас, они повязаны кровью. Они все в течение многих лет скидывались деньгами, они пересылали их СМС-ками, на оснащение армии, которая воевала на Донбассе", - выдал Векслер, говоря с путинистом Борисом Корчевниковым.

Он повторял фейки Кремля, стараясь убедить зрителей в том, что Украина якобы "бомбила" Донбасс и хотела уничтожить его население. Такие выдумки РФ пытается распространять еще с 2014 года.

"Я принял ее как неизбежное и то, что должно было случиться. И случилось. Слава Богу, что это случилось, - заявил путинист.

Украинский актер публично порадовался войне - видео

Ранее стало известно, что путинист Векслер, родившийся в Виннице, угрожал матери из-за споров о войне. Он забрал ее в РФ, но женщина все равно продолжает читать украинские новости.

Вас также могут заинтересовать новости: