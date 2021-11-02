Джона Фэлкома задержали в аэропорту.

Американский актер Джона Фэлком попал в курьезную ситуацию в аэропорту. Его заподозрили в том, что он в трусах пытается пронести на борт самолета огнестрельное оружие, хотя на самом деле он просто обладает пенисом самого большого в мире размера. Так, его задержали.

Об этом сообщает Daily Star.

Как рассказал Джона, сотрудники аэропорта подумали, что у него в трусах пистолет или динамит, так как там была необычная выпуклость.

Также он добавил, что сотрудники аэропорта отвели его в сторону и попросили объяснить, что находится у него в штанах. Актер заверил их, что не представляет угрозы пассажирам, поэтому его сразу же отпустили. Кроме того, он пообещал, что всегда будет ездить только в велосипедках, чтобы все сразу понимали, что на самом деле скрывается в его трусах.

"В то время это было смешно. Я никогда ни о чем не волновался. Что могло произойти? Они бы заставили меня вытащить его? Я делал это около миллиарда раз для людей", - сказал Фэлком.

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Актер обрел популярность после выхода фильма "Private Dicks: Men Exposed". Там он впервые снялся обнаженным, засветив свой половой орган. При этом Джона неоднократно говорил о том, что такой большой пенис мешает ему и в работе, и в личной жизни. Отметим, половой орган Фэлкома составляет 34,3 см.

Напомним, ранее украинка с огромными скулами показала себя без макияжа.

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Автор: Диана Могилевич