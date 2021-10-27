Многие пользователи решили, что ее скулы чересчур неестественно выглядят.

Украинская блогерша, обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала свое лицо без макияжа.

Пару фото она опубликовала в своем Instagram.

"Ни макияжа, ни фильтров. Скулы красные, потому что давление высокое сегодня, а все остальное сейчас поправим", – подписала она фото.

"Очень хорошо и красиво без тональника, он желтый у вас", "Скулы, честно, совсем неестественно выглядят... как будто бы опухоли какие-то... или я просто дно в этом", "Что здесь красивого? Обнять и плакать", "Очень жаль лицо", "Скулы не мешают?", "Зачем такие шарики на щеках? Как с фильма "Пила", – отреагировали подписчики.

До этого блогерша Анастасия Покрещук показала своего парня, им оказался скандальный блогер Алексей Мироненко, который тоже любит пластические эксперименты.

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Автор: Виолетта Орлова