Актер назвал артистов, осудивших войну, предателями.

С первого дня вторжения РФ в Украину нашлись проукраинские артисты, которые сразу же осудили войну и призвали остановить кровопролитие в нашей стране. Из-за такой политической позиции они были вынуждены уехать из России в другие страны.

При этом такое поведение российских звезд не нравится обществу, чей мозг проела пропаганда. Так, актер-путинист Антон Шагин заявил, что поддерживает Владимира Путина, а те артисты, которые уехали из страны - предатели.

"Война не началась. Она заканчивается! Она идет все восемь лет, даже с развала СССР. Постепенно она приближалась к нам, в нашу сторону. Мы же все видели эти страшные плакаты "шаурма из москальских детей". Эта война идет за будущее наших детей, нашей страны. Поэтому, как говорил Путин, если драка неизбежна, надо бить первым. Я горжусь своим президентом", – сказал Шагин на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Кроме того, Шагин резко высказался в адрес Андрея Макаревича, Чулпан Хаматовой, Максима Галкина, Ивана Урганта и других артистов.

"Я считаю, что это иудово племя. Люди с предательским сердцем", - добавил актер.

Также он добавил, что Макаревич и вовсе несчастный человек, который попутал берега.

Напомним, ранее Андрей Макаревич отрекся от российского гражданства для новорожденного сына.

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