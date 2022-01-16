Джонни Ноксвилл травмировался из-за опасного трюка.

Американский актёр, сценарист, продюсер и каскадёр, в первую очередь известный как создатель сериала "Чудаки" Джонни Ноксвилл рассказал, как во время съемок ему нужно было сделать один опасный трюк.

Об этом сообщает Variety.

Джонни должен был сделать сальто на мотоцикле, но этот трюк обернулся для него серьезной травмой. Актер сломал пенис, а затем три с половиной года ходил с катетером.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом"Несколько лет назад я сломал свою "спортивную собаку". Это хорошо задокументировано. Так много было сказано о столь малом", – пошутил звезда.

При этом артист отметил, что сейчас с ним все хорошо. После этого инцидента у него родилось двое детей. Но, по словам врача, если бы удар пришелся на несколько сантиметров дальше, но печальных последствий было бы не избежать.

Сериал "Чудаки": что известно

Это американский телевизионный сериал, демонстрировавшийся на канале MTV с 2000 по 2002 год. Сериал представляет собой исполнение различных опасных, грубых, смехотворных и самоистязающих трюков и розыгрышей. Шоу "Чудаки" стало стартовой площадкой для актёрской карьеры Джонни Ноксвилла и Бэма Марджеры.

В 2008 году "Чудаки" заняли в журнале Entertainment Weekly 68 место в списке величайших шоу за последние 25 лет.

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