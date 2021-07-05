Певица и ее команда ехали на концерт в Трускавец, вместе с ними были ее дети, муж и отец.

Украинская певица Ирина Федишин чудом не попала в серьезное ДТП, так как у нее сломалась машина прямо посреди трассы. Микроавтобус, в котором она со своей командой и семьей ехала на концерт, пришлось остановить сразу же.

Об этом Федишин рассказала у себя в Instagram.

По словам певицы, 4 июля по дороге в Трускавец ее водитель заметил, что колесо транспортного средства "виляет". В концертном бусе сломались болты, колесо могло отлететь в любой момент.

К счастью, беды не случилось, в неприятном форс-мажоре никто не пострадал. Ирина Федишин ненадолго задержала свой концерт и отметила, что их спас ангел-хранитель. Муж певицы вызвал другое авто, на котором вся команда и артистка доехали к месту назначения. Федишин также добавила, что она не зря заезжала перед поездкой в церковь.

На этом приключения певицы в Трускавце не закончились. После концерта она увидела, что у дороги лежит избитый мужчина. Артистка не смогла пройти мимо и вызвала скорую помощь. После этого Федишин отправилась в Коломыю, где звезда дает концерты в рамках своего летнего тура.

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Автор: Полина Кузенко