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Похудевшая Адель ошеломила фанатов фигурой в старом концертном платье (фото)

22:55, 29 июня 2020
Звезды
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Адель показала фигуру в концертном платье / Фото Instagram Адель

Певица Адель, сбросившая за последний год 45 килограммов, опубликовала в соцсети фото в концертном платье,  в котором выступала в 2016 году.

Артистка решила пересмотреть свое выступление на фестивале Glastonbury 2016-го года и станцевала в нем под свое же исполнение и опубликовала соответствующие кадры на странице в Instagram.

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Судя по расфокусу,  вечер получился не только ностальгическим, но и очень веселым. 

«После 5 сидров», — написала под снимками Адель. 

Даже несмотря на спорное качество фото, подписчики звезды все равно рассмотрели ее безупречную форму и отметили, что сейчас (впрочем, как и тогда) она выглядит потрясающе. 

5 ciders in 👌🏻

Допис, поширений Adele (@adele)

Как сообщал ранее УНИАН, популярная певица Адель, которая сбросила 45 кг веса, теперь стесняется своего нового облика и буквально скупает новую одежду, чтобы как-то это компенсировать.

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