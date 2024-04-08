У мужчин из-за этого возник конфликт.

Певец Лери Винн был достаточно популярным в 90-х годах. Долгое время его называли главным романтиком, однако на пике славы он внезапно исчез с радаров.

УНИАН рассказывает, чем известен Лери Винн и почему у него возник конфликт с Олегом Винником.

Кто такой Лери Винн

Валерий Дятлов (настоящее имя музыканта) родился в 1962 году в Днепре, а позже с семьей переехал в Винницу. С 1990 года он стал появляться на большой сцене. А уже через девять лет стал заслуженным артистом Украины.

Всплеск популярности певцу принесла песня Анатолия Киреева "Ветер", которая надолго стала визитной карточкой исполнителя не только на Украине, но и на территории стран СНГ. Но не лишь этой песней известен Лери Винн, альбом "Ветер с острова дождей" став культовым для профессиональных музыкантов и любителей хорошей музыки.

В 1997 году Дятлов переезжает в Киев и становится ведущим музыкального проекта "Шлягер".

Стоит отметить, что в перерывах между творчеством артист успел побывать в Польше, где занимался сбытом дефицитных товаров. Однако оттуда его депортировали, поэтому он вернулся в Украину.

Известно, что Лери пытался построить свою карьеру и в России, но ему это не удалось. К слову, уже в 2000-х артист исчез с радаров.

Чем он занимался после паузы

Известно, что у Лери есть ивент-агентство, которое занимается организацией праздников. Музыкант неоднократно говорил, что это дело приносит ему удовольствие.

"Я вдохновлялся воздухом шоу-бизнеса, отошел и присел на лавочку. Я в инвенты погрузился с головой. Не уверен, что готов к камбеку", - признавался исполнитель.

Кроме того, у 61-летнего артиста есть двое детей - сын Артем и дочь Полина. Артем занимается музыкой, а Полина помогает родителям в ивент-агентстве.

Скандал с Олегом Винником

Лери Винн неоднократно обвинял Олега Винника в том, что тот "слизал" его образ. Если посмотреть их фотографии, то можно заметить, что у артистов одинаковые прически, стиль одежды и подача.

"А ничего страшного, что Винник слизан полностью с меня. При чем даже не скрывая этого. Ну, я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "А что, тебе жалко? Ты все равно, типа, там ничего не делаешь". А ничего страшного, что костюмчик, манера - это я, только образца, там, 1998-2000-х", - говорил ранее Лери в программе "Жизнь известных людей".

Вас также могут заинтересовать новости: