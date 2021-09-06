У артистки появились проплешины на голове.

Российская звезда Алла Пугачева, которая на днях сходила со своей семьей на рыбалку, шокировала подписчиков в Instagram проплешинами на голове.

Артистку сфотографировали в красных штанах, черной кофте и белых кедах. Также в кадр крупным планом попала ее прическа - высокий хвост, из-под которого заметна небольшая лысина.

"Где эти слепые фанатики? А ну-ка подтягивайтесь, пора подлизать", "Эх, вернуть бы Алле лет 30", "А что на голове?", - комментируют фото пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич