Парочку застали в ресторане в США.

Известную американскую актрису, звезду фильма "Дьявол носит Прада" Мерил Стрип заметили на свидании с 74-летним канадским актером Мартином Шортом, известного по сериалу "Убийства в одном здании". Парочка провела вечер за ужином в ресторане.

Как пишет издание Page Six, артистов застали в одной компании 16 октября. Они ужинали вдвоем в одном из итальянских ресторанов в Санта-Монике, Калифорния, США. После ужина знаменитости сели в авто Мэрил и поехали в одном направлении.

На кадрах, которые сделали местные папарацци, видно, что звезда Голливуда была за рулем, а ее возможный избранник был на пассажирском сиденье. Стрип и Шорт выглядели счастливыми, они весело разговаривали о чем-то и улыбались друг другу.

Для романтического свидания актриса выбрала стильный образ, в частности, сине-белую блузку с темными брюками. Ее возлюбленный надел на ужин классический серый костюм.

К слову, первые слухи о романе кинозвезд распространились еще в январе 2024 года. Тогда парочка вместе появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус". После того знаменитости постоянно подогревали сплетни о своих отношениях. Они часто приходили на публичные мероприятия вместе, а несколько раз даже были замечены в объятиях и держались за руки.

Сами Мерил и Мартин не подтверждали свой возможный роман. Они заявляли, что часто видятся, потому что являются "очень близкими друзьями".

Как известно, актриса осенью прошлого года сообщила, что развелась с мужем, с которым состояла в браке более 45 лет, не называя причин такого решения. Что касается Шорта, то он также не состоит в отношениях.

Напомним, ранее Мерил Стрип поддержала Камалу Харрис на выборах в США. Она уже называет ее президентом.

Вас также могут заинтересовать новости: