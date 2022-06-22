Звезда с мировым именем в любом возрасте умела себя подать, а сегодня, на восьмом десятке, она выглядит в разы моложе своих реальных лет.

Карьеру легендарная американская актриса театра и кино Мерил Стрип начала в 22 года. За более чем 50 лет у нее сформировался огромный послужной список из блестящих ролей. УНИАН по случаю дня ее рождения вспоминает лучшие фильмы с участием знаменитости.

"Крамер против Крамера"

Кинолента вышла на экраны в далеком 1979 году. Главная роль женщины, которая покидает семью и ребенка ради поисков себя и развития карьеры принесла Мерил Стрип первый "Оскар".

"Выбор Софи"

Фильм 1982 года рассказывает о женщине, которая выжила во времена Холокоста.

Экранизация романа У. Стайрона о женщине из Польши, лишившейся в нацистском лагере мужа и детей, принесла Стрип второй "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

"Силквуд"

Картина, основанная на реальных событиях, вышла в 1983 году. Мерил Стрип сыграла главную героиню Карен Силквуд - сотрудничу перерабатывающего завода в Оклахоме.

Во время своей работы она заметила, что коллеги подвергаются воздействию высокого уровня радиации. По пути на интервью, где Карен хотела рассказать об этом, она погибает.

"Истинные ценности"

Кинолента 1998 года, где Мерил досталась роль Кейт - женщины, умирающей от рака. Ее единственная дочь Эллен приезжает к маме, чтобы ухаживать за ней и быть рядом в последние дни жизни. В такой непростой период мама и дочь невероятно сближаются. Если и существует идеальный фильм для просмотра с мамой или дочерью, то это однозначно "Истинные ценности".

"Флоренс Фостер Дженкинс"

Картина вышла на экраны в 2016. Мерил Стрип сыграла здесь светскую даму, которая, несмотря на отсутствие слуха и голоса, мечтает покорить мир своими песнями. Ее муж Сент-Клер делает все, чтобы помочь ей на пути к достижению мечты, умалчивая о том, что на самом деле у женщины ужасный голос.

Мерил Стрип до сих пор не завершила свою карьеру. Например, в 2021 году она снялась в политической сатире "Не смотри вверх".

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