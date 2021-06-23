Российский юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова отправились отдыхать на Мальдивы.
Петросян в своем Instagram-блоге показал фото, на котором позирует в синих шортах, полосатой футболке, шляпе, солнцезащитных очках и босиком. Такой снимок он сделал возле экзотических растений.
Другое фото обнародовала его супруга, на котором она предстала в купальнике, темных очках и соломенной шляпе. Брухунова в таком летнем образе сидела на берегу океана и плескалась водой.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова:
Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года. До этого Петросян почти 32 года был женат на юмористке Елене Степаненко. Однако в ноябре 2018-го супруги развелись.
В мае 74-летний Петросян впервые показал 31-летнюю возлюбленную на совместном фото. А год назад у пары родился сын, которого назвали Ваган.
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