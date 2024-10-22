Мужчина пока не хочет рассказывать подробностей состояния своего здоровья.

У скандального американского экс-продюсера Харви Вайнштейна обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает издание Variety.

Кнопродюсеру диагностировали хронический миелоидный лейкоз - форма рака костного мозга. Однако его представители не хотят рассказывать больше подробностей о его состоянии здоровья сейчас и просят не беспокоить вопросами.

"То, что такие личные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичного обсуждения, одновременно тревожно и неприемлемо. Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев", - отметили представители Харви.

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Известно, что ранее ему делали операцию на сердце. Тогда, по словам адвоката, мужчина едва не умер. А летом этого года Вайнштейн был госпитализирован из-за других проблем. У него был ковид, также он перенес двустороннюю пневмонию и у мужчины есть диабет.

Что известно о Харви Вайнштейне

В 2017 году около 80 женщин обвинили кинопродюсера Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе были и известные актрисы Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

Позже его признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени и в 2020 году приговорили к 23 годам тюрьмы.

Но в апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Вайнштейну из-за процессуальных нарушений и направил дело на новое рассмотрение. Оно назначено на начало 2025 года.

Напомним, ранее звезда фильма "Форсаж" Дон Омар сообщил об онкологическом заболевании.

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