Певица посетила светское мероприятие, где и заметили у нее проблемы.

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская посетила музыкальную премию "Золотой граммофон". Изначально она позировала перед журналистами, а позже проследовала в зрительский зал.

Стоит отметить, что на фото, появившихся в сети, Успенская выглядит не совсем здоровой.

"У Любоньки Успенской перестали открываться глаза", - пишут в Telegram-канале "НеМалахов".

Видео дня

Реакция сети на внешний вид Успенской

"Они и закрываться полностью не могут"

"Да тут уже смотреть не на что"

"Она стала, как родная сестра теперешнего Леонтьева"

"Кожа закончилась"

"А раньше, прям, Алёнушка была. Алёнушка такая... престарелая"

Кто такая Любовь Успенская

Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".

Любовь Успенская получает паспорт РФ

Певица молчит о полномасштабном российском вторжении в Украине и говорит, что будет счастлива получить паспорт гражданина страны-агрессора.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - цитируют Успенскую росСМИ.

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