Российская певица родом из Украины Любовь Успенская посетила музыкальную премию "Золотой граммофон". Изначально она позировала перед журналистами, а позже проследовала в зрительский зал.
Стоит отметить, что на фото, появившихся в сети, Успенская выглядит не совсем здоровой.
"У Любоньки Успенской перестали открываться глаза", - пишут в Telegram-канале "НеМалахов".
Реакция сети на внешний вид Успенской
- "Они и закрываться полностью не могут"
- "Да тут уже смотреть не на что"
- "Она стала, как родная сестра теперешнего Леонтьева"
- "Кожа закончилась"
- "А раньше, прям, Алёнушка была. Алёнушка такая... престарелая"
Кто такая Любовь Успенская
Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".
Любовь Успенская получает паспорт РФ
Певица молчит о полномасштабном российском вторжении в Украине и говорит, что будет счастлива получить паспорт гражданина страны-агрессора.
"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - цитируют Успенскую росСМИ.