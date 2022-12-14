Любовь Успенская / t.me/nemalahov

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская посетила музыкальную премию "Золотой граммофон". Изначально она позировала перед журналистами, а позже проследовала в зрительский зал.

Стоит отметить, что на фото, появившихся в сети, Успенская выглядит не совсем здоровой. 

"У Любоньки Успенской перестали открываться глаза", - пишут в Telegram-канале "НеМалахов".

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Реакция сети на внешний вид Успенской

  • "Они и закрываться полностью не могут"
  • "Да тут уже смотреть не на что"
  • "Она стала, как родная сестра теперешнего Леонтьева"
  • "Кожа закончилась"
  • "А раньше, прям, Алёнушка была. Алёнушка такая... престарелая"

Кто такая Любовь Успенская

Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".

Любовь Успенская получает паспорт РФ

Певица молчит о полномасштабном российском вторжении в Украине и говорит, что будет счастлива получить паспорт гражданина страны-агрессора.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - цитируют Успенскую росСМИ. 

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