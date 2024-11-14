Артист также рассказал, получал ли он повестку.

Украинский рок-музыкант, соучредитель "Культурного десанта" Саша Чемеров признался, готов ли он стать на защиту страны с оружием в руках. Певец ответил, обновил ли он данные в военкомате и получал ли уже повестку.

По словам артиста, если потребуется, то он может пополнить ряды ВСУ. Он говорит, что давно готов к службе на фронте. Более того, исполнитель признался, что у него уже есть военный опыт. Он участвовал в боевых заданиях и уничтожал оккупантов.

"Конечно (готов - УНИАН). Большинство людей, которые приобщены к "Культурному Десанту", являются военнослужащими. Это люди, у которых есть боевой опыт: и команды, и пехота, и многие другие. Сейчас я не являюсь военнослужащим, но у меня есть опыт уничтожения врагов", - поделился Чемеров в интервью для Show 24.

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При этом, признается Александр, он пока не получал повесток. Музыкант по закону обновил военные данные в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию.

"Мне повестка не приходила. Но я был на ВВК и обновлял данные, как этого требовал закон", - добавил Саша.

В дополнение, знаменитость также рассказал, что входит в его обязанности, как соучредителя "Культурного Десанта". Чемеров не стал подробно рассказывать, что именно он делает на этой должности, но указал, что он регулирует все музыкальные процессы, которые происходят в организации. Вероятно, он контролирует артистов, которые ездят к военным и следит за тем, с каким репертуаром они выступают.

"Я являюсь соучредителем и музыкальным продюсером этой культурной организации. Все, что касается музыки, проходит через меня. Моя задача - следить за всеми музыкальными процессами, которые происходят в "Культурном Десанте", - сказал музыкант.

Напомним, ранее Саша Чемеров объяснил, почему отказал Лободе и Потапу в выступлении на фронте. Он убежден, что эти артисты выступали бы перед военными ради собственной выгоды.

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