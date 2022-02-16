Супруги вырвались из холодного Киева на отдых.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук отправился на отдых на Мальдивские острова вместе со своей супругой, нотариусом Кристиной Горняк.

Супруги отдыхают в одном из самых элитных отелей, где стоимость виллы достигает 50 тысяч гривень в сутки. По словам Остапчука, в прошлом году он уже был на Мальдивах, и тогда точно понял, что будет делать все возможное, чтобы вернуться на этот райский остров еще раз.

Интересно, что пара сняла двухэтажную виллу на воде. Из панорамных окон открывается шикарный вид на океан, а в самих апартаментах есть два санузла и огромная спальня.

Читайте такжеЗвезда "Женского Квартала" рассказала о безответной любвиЧуть позже супруги переехали на другую виллу, которая находится на песке. Она немного меньше, но не менее шикарная.

За неделю отдыха в этом райском месте придется заплатить в среднем 360 тысяч гривень.

Напомним, ранее жена Остапчука пожаловалась на резкое ухудшение здоровья.

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