Кристина Горняк заболела. У нее держится высокая температура.

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука - Кристина Горняк - рассказала в инста-сториз о плохом самочувствие.

Супруги отдыхали в Карпатах. Там у девушки поднялась высокая температура, начался кашель и болит горло, поэтому им пришлось прервать отпуск и вернуться домой.

Читайте также"Хороший опыт": украинская певица рассказала о сексе по дружбеКристина уже сделала тест на коронавирус, но он оказался негативным. По ее словам, 12 часов в дороге оказались для нее полным трэшом.

"Два теста показали негативный, но я думаю, что нужно ехать в лабораторию и сдавать нормальный тест и тест на грипп. Вчера в таком состоянии я осилила дорогу в 12 часов и скажу вам – это трэш. Желаю всем быть здоровыми всегда!" – отметила Кристина.

Позже она рассказала, что врачи диагностировали у нее грипп.

Напомним, ранее телеведущий Владимир Остапчук рассекретил имя будущего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: