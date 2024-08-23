Знаменитость поделился фотографией с новой избранницей.

Известный украинский писатель, музыкант и военный Сергей Жадан подогрел слухи о романе с новой избранницей - 35-летней депутаткой Соломией Бобровской. Артист поделился кадром с женщиной.

Сегодня, 23 августа, знаменитость отмечает свой день рождения. Жадану исполнилось 50 лет. По случаю юбилея группа "Жадан и собаки", лидером которой является Сергей, выпустила новый альбом "Злий".

На обложке альбома изображен сам певец, а также депутатка. На фото Соломия стоит рядом с Жаданом и из кувшина льет ему воду на руки. Поклонники предположили, что Бобровская не просто так появилась на обложке альбома. Они считают, что писатель в отношениях с женщиной.

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Стоит указать, что слухи об их романе распространились еще несколько месяцев назад. Пара часто появлялась на светских мероприятиях вместе. Пока неизвестно, как долго они состоят в отношениях. Пока ни Жадан, ни Бобровская не комментируют свой роман.

Что известно о личной жизни Жадана

Недавно Сергей разорвал отношения с известной украинской певицей Кристиной Соловий, которая была на 18 лет моложе его. Они закрутили роман в 2022 году, а в этом году сообщили о расставании. Артистка рассказывала, что это она была инициатором разрыва отношений.

До Соловий Жадан был дважды женат. Звезда воспитывает двоих детей - дочь Марию и сына Ивана.

Напомним, ранее Сергей Жадан отреагировал на скандальную ругань Кристины Соловий в Черноморске.

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