Также она прокомментировала слухи о рождении сына.

Украинская блогерша, ведущая травести-дива Монро, которая ранее рассказала о походе в ТЦК, впервые ответила на слухи о рождении первенца. Звезда также призналась, готова ли взять ребенка из детского дома.

В сети ходили слухи, что Монро стала мамой, поскольку она часто публиковала фотографии с новорожденным малышом и много времени проводила с ним. Однако блогерша опровергла догадки фанатов и заявила, что это сын ее подруги. А так много времени мальчику она уделяет, ведь они с его мамой Натальей очень близки.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и открытая. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень долгий путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время на подхвате", - отметила травести-дива в интервью для OBOZ.UA.

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Также Монро ответила, готова ли она усыновить ребенка. По ее словам, это большая ответственность, которую она пока не может на себя взять. С годами блогерша осознала, что материнство - это не для нее.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети - это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше. Но знаете, что интересно? Время летит настолько быстро! Вот вроде еще только подруга была в роддоме, а сейчас Левчику уже пять месяцев. Наблюдая за ним, осознаешь, насколько безупречна и идеальна наша природа. И меня это так вдохновляет. Хотя сначала была очень напугана", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее травести-дива Монро ответила, сменила ли она официально имя. Она ответила, о чем жалеет сейчас.

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