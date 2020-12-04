Поклонники осыпали комплиментами артистку.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала кадр со съемок клипа на песню "Страдаем и любим".

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке она предстала в соблазнительном наряде.

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Так, идеальную фигуру 42-летней Лорак подчеркнул блестящий костюм из топа, обнажившего ее плоский живот, и брюк с высокой талией. Дополнила она образ босоножками на шпильке.

В кадре бросаются в глаза не только шикарные формы Каролины, но и непривычно длинные волосы исполнительницы.

"Страдаем и любим": что известно о новом клипе Лорак

Ани Лорак 24 ноября презентовала клип на композицию "Страдаем и любим".

"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – прокомментировала новый клип певица.

В кадре Каролина появляется с длинными волосами. По сюжету клипа, Ани оказывается на шумной вечеринке.

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Автор: Ольга Робейко