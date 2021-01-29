Лорак заметно преобразилась / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак решила запечатлеть зимнюю прогулку в трендовом пуховике из денима. Читайте такжеЛеся Никитюк показала идеальную фигуру в купальнике
Фото артистка опубликовала в своем Instagram. Образ завершила Каролина джинсами такого же оттенка и черной шапкой.
"Лучшее время - это здесь и сейчас", - подписала снимок Лорак.
Фаны в восторге от нового лука исполнительницы: "Она вообще не стареет", "Милашка", "Красотка", "Как 18-летняя".
Лорак постоянно удивляет фанов / фото instagram.com/anilorak
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