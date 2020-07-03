41-летняя Ани Лорак показала идеальное тело (фото)

Каролина в кадре предстала в спортивном "луке".

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала идеальное тело.

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В кадре наряд на Каролине крайне простой - облегающий топ и лосины, но он подчеркнул все достоинства фигуры артистки.

41-летняя Лорак явно может быть спокойна, что кто-то заметит недостатки фигуры, ведь кажется, что она вовсе без изъянов.

"Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию", - пишет в посте Ани.

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