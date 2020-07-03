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41-летняя Ани Лорак показала идеальное тело (фото)

20:23, 03 июля 2020
Звезды
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Лорак - обладательница роскошной фигуры / фото instagram.com/anilorak

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В кадре наряд на Каролине крайне простой - облегающий топ и лосины, но он подчеркнул все достоинства фигуры артистки.

41-летняя Лорак явно может быть спокойна, что кто-то заметит недостатки фигуры, ведь кажется, что она вовсе без изъянов.

"Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию", - пишет в посте Ани.

Лорак - обладательница роскошной фигуры / фото instagram.com/anilorak

Ранее Алла Пугачева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе.

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Теги: #фото#Ани Лорак