Кошмал похвасталась спортивной фигурой / instagram.com/smorkovkina/
Одна из главных героинь нескольких сезонов сериала "Сваты" Анна Кошмал похвасталась своей фигурой и показала, как выполняет сложную стойку на голове.
Соответствующее видео 27-летняя актриса опубликовала у себя в Instagram.
На записи Кошмал сначала становится на руки и голову, затем делает шпагат в воздухе, после чего сводит ноги вместе. "А тем временем я…", - коротко написала она под постом.
Такой трюк по достоинству оценили подписчики Кошмал, оставив десятки восторженных комментариев:
- "Красотка";
- "Физкультпривет";
- "Какая же вы красивая";
- "Молодец";
- "Невероятная";
- "Анечка, класс".
Как сообщал УНИАН, ранее Анна Кошмал подразнила поклонников откровенными снимками, на которых артистка позирует в коротком платье с глубоким декольте без бюстгальтера.