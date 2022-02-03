Кошмал выполнила сложную стойку на голове.

Одна из главных героинь нескольких сезонов сериала "Сваты" Анна Кошмал похвасталась своей фигурой и показала, как выполняет сложную стойку на голове.

Соответствующее видео 27-летняя актриса опубликовала у себя в Instagram.

На записи Кошмал сначала становится на руки и голову, затем делает шпагат в воздухе, после чего сводит ноги вместе. "А тем временем я…", - коротко написала она под постом.

Такой трюк по достоинству оценили подписчики Кошмал, оставив десятки восторженных комментариев:

"Красотка";

"Физкультпривет";

"Какая же вы красивая";

"Молодец";

"Невероятная";

"Анечка, класс".

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Кошмал подразнила поклонников откровенными снимками, на которых артистка позирует в коротком платье с глубоким декольте без бюстгальтера.