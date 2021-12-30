Актриса Анна Кошмал поделилась откровенными снимками в соцсети.

Звезда сериала "Сваты", украинская актриса Анна Кошмал подразнила поклонников откровенными снимками.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимках артистка позирует в коротком платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

"Спасибо вам за ваше творчество! Вы огромный мотиватор для меня", "Женька подросла", "Почему вы такая красивая", "Нереально Красивая! Женственная", "Сказочная красота", "Самая лучшая", "Огонь-пожар среди холодной зимы", – отреагировали поклонники.

Сериал "Сваты": что известно о шоу

Читайте такжеАктриса Анна Кошмал ошеломила страстным танго и стала участницей нового сезона "Танцев со звездами"Это российско-украинский комедийный сериал, первый сезон которого вышел в 2008 году.

В декабре 2021-го состоялась премьера первой серии седьмого сезона сериала.

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