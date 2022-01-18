Анна Кошмал поделилась фото из семейного архива.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Сваты", показала серию фото со своим сыном Михаилом. Также она поделилась снимком с мужем Иваном, что делает крайне редко.

Фото опубликованы в Stories на ее странице в Instagram.

27-летняя Кошмал, в частности, показала снимок с сыном в самолете. Фото с мужем, вероятно, было сделано во время одной из фотосессий.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Кошмал подразнила поклонников откровенными снимками, на которых артистка позирует в коротком платье с глубоким декольте без бюстгальтера.