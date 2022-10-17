Дочь Елены Кравец уехала в Варшаву / фото instagram.com/lennykravets

Старшая дочь украинской актрисы комедийного жанра Елены Кравец прогулялась по улицам Варшавы с загадочным парнем по имени Максим. Кем приходится 19-летней Марии молодой человек - неизвестно.

На фото, опубликованном в микроблоге Марии, можно заметить, что ни она, ни Максим не ожидали, что их сфотографируют. Они просто прогуливались - парень смотрел в телефон, а девушка поправляла волосы.

Реакция сети на фото Марии Кравец

  • "Так, а что за парень возле тебя? Папа в курсе?"
  • "Любимки"
  • "Красавчики мои"
Дочь Елены Кравец уехала в Варшаву / instagram.com/maarriill

Стоит отметить, что Мария Кравец активно ведет социальные сети. Девушка делится с поклонниками своими буднями, показывает свои таланты и даже публикует откровенным снимки.

Видео дня

Напомним, ранее 19-летняя дочь Елены Кравец обнажилась на камеру. Известно, что фотографом была коллега Елены Кравец по "Женскому Кварталу", певица Марта Адамчук.

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