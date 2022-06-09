Варвару Кошевую засыпали комплиментами.

Дочь украинского комика Евгения Кошевого - Варвара - обнародовала в своем Instagram новую фотографию.

Девушка сделала сэлфи, где крупным планом видно ее лицо. Варя нанесла легкий макияж - накрасила брови, ресницы и губы нюдовой помадой. Стоит отметить, что 14-летняя девочка на снимке выглядит старше своих лет.

При этом поклонники засыпали ее комплиментами. Они написали в комментариях под фото, что Кошевая очень красивая.

"Бог тебя красотой точно не обделил", "Я тобой вдохновляюсь", "Сияет ярче солнца", "Богиня", "Очень красивая", - пишут фолловеры.

Напомним, Варвара Кошевая - дочь Евгения Кошевого и Ксении Кошевой. Известно, что девушка занимается танцами, вокалом. Она принимала участие во многих шоу, среди которых "Голос страны. Дети" и "Рассмеши комика".

Сейчас Варя находится в Болгарии, куда ее отвезли, спасая от ужасов войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: