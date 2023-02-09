Поклонники пришли в восторг от фото девочки.

Дочь украинской певицы Веры Брежневой - Сара Киперман - поделилась с поклонниками не детским фото. В кадре девочка предстала в белых джинсах и черном топе.

Несмотря на юный возраст, Сара обнажила зону декольте, что сделало ее образ более пикантным. Дополнила она "лук" украшениями в виде сережек, браслета и подвески. Волосы Сара распустила.

"Мое личное соревнование", - подписала фото Киперман.

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Как отреагировала сеть

"Вот и выросла прекрасная принцесса"

"Какая же ты красавица"

"Вау"

"Красивое фото"

"Моя самая-самая"

"Богиня"

"Очаровательная"

Дети Веры Брежневой

Вера Брежнева родила Сару в 2009 году от бизнесмена Михаила Кипермана, за которого вышла замуж в 2006 году, а развелась в 2012-м.

Также у Брежневой есть дочь Соня от первого гражданского брака с Виталием Войченко. В октябре 2015 года Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Общих детей у них нет.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой показала романтическое фото с бойфрендом.

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