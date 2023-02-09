Дочь украинской певицы Веры Брежневой - Сара Киперман - поделилась с поклонниками не детским фото. В кадре девочка предстала в белых джинсах и черном топе.
Несмотря на юный возраст, Сара обнажила зону декольте, что сделало ее образ более пикантным. Дополнила она "лук" украшениями в виде сережек, браслета и подвески. Волосы Сара распустила.
"Мое личное соревнование", - подписала фото Киперман.
Как отреагировала сеть
- "Вот и выросла прекрасная принцесса"
- "Какая же ты красавица"
- "Вау"
- "Красивое фото"
- "Моя самая-самая"
- "Богиня"
- "Очаровательная"
Дети Веры Брежневой
Вера Брежнева родила Сару в 2009 году от бизнесмена Михаила Кипермана, за которого вышла замуж в 2006 году, а развелась в 2012-м.
Также у Брежневой есть дочь Соня от первого гражданского брака с Виталием Войченко. В октябре 2015 года Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Общих детей у них нет.
Напомним, ранее дочь Веры Брежневой показала романтическое фото с бойфрендом.