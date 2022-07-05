Режиссер Оксана Карас рассказала, что была вынуждена перевести своего ребенка на домашнее обучение.

Российский режиссер родом из Харькова Оксана Карас вместе с 12-летней дочерью живет и работает в России. Она рассказала, как во время войны в Украине ее дочь пришла в школу в футболке с надписью "Нет войне", но одноклассники осудили ее за антивоенный призыв.

В интервью Екатерине Гордеевой Карас со слов своей дочери рассказала, что накануне вторжения России в Украину ее одноклассники обсуждали войну и радовались вероятным боевым действиям. При этом сама девочка попыталась вразумить их и объяснить, что война - это плохо.

"Она сама с ними поговорила, написала на футболке "Нет войне". Учителя ничего не сказали, но с одноклассниками она поругалась. Она пыталась достучаться до них, объяснить, что не могут быть 40 миллионов украинцев – нацистами, что сама она наполовину украинка, что это плохо, умирают люди", – рассказала Карас.

Также она добавила, что одноклассники не пошли на контакт с ее дочерью Екатериной. Они довели ее до слез, поэтому она решила перевести ребенка на домашнее обучение.

Кто такая Оксана Карас

Оксана Карас - российский режиссёр кино и телевидения, сценарист и монтажёр, в прошлом - телеведущая, журналистка. Наиболее известна по фильму "Хороший мальчик".

В июне 2019 года состоялась премьера её фильма "Выше неба", съёмочный процесс которого проходил в 2018 году. В октябре 2020 года в прокат вышел байопик "Доктор Лиза", посвящённый жизни Елизаветы Глинки.

Вас также могут заинтересовать новости: