София набрала несколько лишних килограмм.

Дочь опальной певицы Ани Лорак сейчас отдыхает с отцом Муратом Налчаджиоглу в Турции.

Соответствующие кадры обнародовал на своей странице в Instagram Мурат.

В кадре 11-летняя София позирует в юбке и футболке. Заметно, что девочка значительно поправилась. Возможно, так на ее организм подействовали турецкие сладости, которые так любят дети.

На одном из фото София предстала со своим отцом, который целовал ее в щеку. Ани Лорак на снимках не видно. Звездная мама до сих пор молчит о войне в Украине и скрывается от общественности.

Лишь недавно на фан-странице Ани Лорак в Instagram появились кадры, как звезда выступает на свадьбе в Ереване. Пока в ее родной Украине идет война, она зарабатывает деньги в Армении.

Кроме того, на видео певицы выглядит располневшей. Что сказалось на ее внешнем виде - неизвестно. Многие поклонники звезды обратили внимание на то, что Лорак выглядит несуразно.

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