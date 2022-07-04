С 24 февраля об Ани Лорак ничего не было слышно.

Опальная певица Ани Лорак еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, решила молчать о войне. До сих пор о ней ничего не было слышно. Более того, общественность не знала, где находится певица и чем на данный момент занимается.

Так, на фан-странице Ани Лорак в Instagram появились кадры, как звезда выступает на свадьбе в Ереване. Пока в ее родной Украине идет война, она зарабатывает деньги в Армении.

Интересно, что на сцену Лорак вышла в красном мини-платье и босоножках Bratz. Многие поклонники звезды обратили внимание на то, что Лорак выглядит в этом наряде несуразно. Они добавили, что за последние несколько месяцев она набрала несколько лишних килограмм.

"Продажная тв*рь. Променяла Родину на деньги", "Ни слова об Украине. Это подло и продажно", "Срочно худеть", "Наряд не ее", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее путинистка Ани Лорак засветилась на вечеринке Киркорова.

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