"Американская девочка": Надя Дорофеева поразила поклонников стильным луком

Были и такие, кто отметил, что Дорофеева одевается не на свой возраст.

Известная украинская артистка Надя Дорофеева поразила поклонников стильным луком.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях Дорофеева позирует перед зеркалом в кофте с капюшоном и джинсовой куртке. На голове у нее повязана черно-белая косынка.

Поклонники звезды отметили, что она похожа на американского подростка.

«Ааааа, прям красивее American girl. Ну, то и так понятно, что красивее», «Американская девочка!», «Как же тебе идёт этот образ. Красавица. Впрочем, как всегда», «Икона стиля», «Боже, как мне нравятся эти фото», «Фотоссесия – огонь. Офигенные луки!» - комментировали подписчики.

Были и такие, кто отметил, что Дорофеева одевается не на свой возраст.

«Надя, ей Богу, тебе ж скоро 30, а одеваешься, так что всей семье стыдно! Нет что б юбочку там одеть или платье с цветочками. А не вот это вот все!» - написал один из ее поклонников.

Как сообщал УНИАН, известная украинская 29-летняя певица Надя Дорофеева призвала своих подписчиков в Instagram оставаться дома во время карантина, опубликовав сексуальное и одновременно нежное фото.