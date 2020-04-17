"Чувствую себя жестокой": Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о домашней изоляции с детьми (видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают на своем примере мотивировать жителей Великобритании оставаться дома. Герцог и герцогиня Кембриджские не перестают повторять — оставайтесь на домашней изоляции ради медиков. Ведь сотрудники медучреждений каждый день рискуют жизнью ради других! Даже в стенах своего коттеджа в Норфолке Кейт и Уильям продолжают усиленно работать, а также время от времени выходить на связь с внешним миром.
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Сегодня, 17 апреля, пара появилась в прямом утреннем эфире британской службы ВВС, пишет РБК-Украина.
Герцог и герцогиня Кембриджские появились онлайн в очень домашних образах. Даже как-то непривычно видеть королевскую чету в таки аутфитах. Кэтрин отдала предпочтение кофточке в черно-белую горизонтальную полоску. А Уильям надел зеленый свитер, из-под которого виднелась простая голубая рубашка.
В мини-интервью для ВВС супруги в который раз поблагодарили медицинских работников. А Кэтрин даже отметила, что жизнь уже не будет прежней. Пандемия коронавируса и столь длительная общественная изоляция в любом случае заставят переосмыслить многие вещи.
Кроме того, Кейт отметила, что дома на карантине они с Уильямом постоянно занимаются уроками с детьми. А Уильям немного иронично отметил, что удаленное образование — это “весело”.
Отметим, что 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта дома времени зря точно не теряют. Дети каждый день учатся удаленно. Более того, судя по замечаниям Миддлтон, Джордж и Шарлотта даже на карантине не получают от родителей поблажек! Даже в день католической Пасхи — 12 апреля! Дети были уверены, что так и надо, нужно учиться.
“Пожалуйста, не говорите детям, это секрет, но мы учились даже в праздники. Чувствую себя жестокой”, — со смехом призналась герцогиня Кембриджская. Принц Уильям заявил, что учеба дома — это забавно, а Кэтрин добавила, что это еще и непросто.
Также супруги признались, что домашняя изоляция — вызов даже для них. Они заняты с самого утра и до позднего вечера. Кроме того, не хватает живого общения с родными.
По словам Уильяма и Кэтрин, они часто общаются с другими членами королевской семьи по видео связи. Принц Уильям попросил не забывать о своих родных. Он уверен, что поддержка близких поможет в это непростое для всех время.
"The experiences that frontline workers are going through now is nothing like that anyone has ever seen." The Duke and Duchess of Cambridge have praised the ‘stoicism’ of healthcare workers during the coronavirus pandemic. William and Kate also talked about the impact of the coronavirus pandemic on the mental health of people around the world, and about the need for communities to come together to help one another. Visit the BBC News website or App to watch the whole interview. #Royals #BritishRoyals #RoyalFamily #Coronavirus #Covid19 #BBCNews