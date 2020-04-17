"Общается жестами": СМИ узнали новые данные о состоянии Надежды Бабкиной

Официальный диагноз Надежды Бабкиной - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

Больше двух недель Надежда Бабкина находится в одном из медицинских центров Москвы с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Еще пару дней назад ее состояние вызывало серьезные опасения.

Издание "СтарХиту" выяснило новые данные о лечении Бабкиной.

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Надежда Бабкина все еще находится в стабильно тяжелом состоянии, но, по словам врачей, ей постепенно становится лучше. Прогресс в лечении медленный, но даже он не может не радовать. Ведь еще буквально два дня назад артистка дышала только при помощи аппарата по искусственной вентиляции легких и лишь периодически приходила в сознание. Официальный диагноз Надежды Георгиевны - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

«Надежде Георгиевне незначительно лучше — дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку, — рассказали в клинике. — Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует».

Артистка больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати. Но и это уже улучшение — раньше стояли катетер и диурез. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты. Навещать пациентов с коронавирусом нельзя, поэтому медики ежедневно передают родственникам информацию о здоровье Бабкиной по телефону.