Ани Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото)

Певица сделала простую укладку с легкими волнами и нежный макияж.

Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежими фото в экстравагантном наряде.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

На фото она позировала в лифе телесного цвета, открывающем живот, с длинными тесемками и белых штанах с высокой талией. Наряд певицы подчеркнул ее женственные формы. Певица сделала простую укладку с легкими волнами и нежный макияж.

Всего за час снимки певицы собрали более 50-ти тысяч лайков.