Ани Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото)
15:11, 17 апреля 2020Звезды
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Певица сделала простую укладку с легкими волнами и нежный макияж.
Всего за час снимки певицы собрали более 50-ти тысяч лайков / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежими фото в экстравагантном наряде.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак
На фото она позировала в лифе телесного цвета, открывающем живот, с длинными тесемками и белых штанах с высокой талией. Наряд певицы подчеркнул ее женственные формы. Певица сделала простую укладку с легкими волнами и нежный макияж.
Всего за час снимки певицы собрали более 50-ти тысяч лайков.
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