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Ани Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото)

15:11, 17 апреля 2020
Звезды
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Всего за час снимки певицы собрали более 50-ти тысяч лайков / Instagram Ани Лорак

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

На фото она позировала в лифе телесного цвета, открывающем живот, с длинными тесемками и белых штанах с высокой талией. Наряд певицы подчеркнул ее женственные формы. Певица сделала простую укладку с легкими волнами и нежный макияж. 

Всего за час снимки певицы собрали более 50-ти тысяч лайков. 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак