Смеющаяся и в бочке: Данилко показал редкое фото Аллы Пугачевой

На снимке Примадонна запечатлена еще молодой, позирующей в бочке где-то на природе.

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 71-й День Рождения. В этот день ее поздравили многие ее коллеги по шоу-бизнесу, в том числе Андрей Данилко, больше известный под сценическим псевдонимом Верки Сердючки.

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Данилко опубликовал уникальное фото Примадонны в Instagram.

На снимке Примадонна запечатлена еще молодой, позирующей в бочке где-то на природе. На этом снимке артистка радостно улыбается, едва выглядывая из бочки, зарытой в землю.

"С Днём Рождения, Алла!", - лаконично поздравил Пугачеву Андрей.