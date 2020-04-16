Смеющаяся и в бочке: Данилко показал редкое фото Аллы Пугачевой
16:20, 16 апреля 2020Звезды
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На снимке Примадонна запечатлена еще молодой, позирующей в бочке где-то на природе.
15 апреля Алла Пугачева отметила свой 71-й День Рождения / Instagram Андрей Данилко
15 апреля Алла Пугачева отметила свой 71-й День Рождения. В этот день ее поздравили многие ее коллеги по шоу-бизнесу, в том числе Андрей Данилко, больше известный под сценическим псевдонимом Верки Сердючки.
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Данилко опубликовал уникальное фото Примадонны в Instagram.
На снимке Примадонна запечатлена еще молодой, позирующей в бочке где-то на природе. На этом снимке артистка радостно улыбается, едва выглядывая из бочки, зарытой в землю.
"С Днём Рождения, Алла!", - лаконично поздравил Пугачеву Андрей.
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