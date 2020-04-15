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"Похожи": Лобода показала фото Пугачевой без единой морщинки на лице

15:54, 15 апреля 2020
Звезды
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Совместные фото с Пугачевой Лобода опубликовала в своем Instagram / Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, живущая и работающая в России, поздравила с днем рождения Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, которой сегодня исполняется 71 год. 

Совместные фото с Пугачевой Лобода опубликовала в своем Instagram.

Instagram Светлана Лобода

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На снимках Пугачева выглядит просто отлично: у нее элегантная укладка, красивый макияж, а на лице не видно ни одной морщины. Певице также очень идет ее наряд: яркое красно-черное платье. 

"Вы с ней чём-то похожи", - написали поклонники по фото Лободы. 

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Теги: #Пугачева#Светлана Лобода#Алла Пугачева