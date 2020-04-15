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"Прекрасно выглядит!": Пугачева поразила сеть цветущим видом в день своего 71-летия (фото, видео)

10:57, 15 апреля 2020
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Поздравление настолько тронуло Аллу, что она даже расплакалась / скриншот

Ее муж Максим Галкин на своей странице в Instagram обнародовал видео, на котором он и их дети Лиза и Гарри поздравляют Аллу с праздником. 

Малыши прочитали для мамы стихотворение, нарисовали рисунки и подарили по букету. Поздравление настолько тронуло Аллу, что она даже расплакалась. 

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Поклонники певицы отметили, что в свой 71 год она прекрасно выглядит. Артистка появилась на видео в красивом длинном платье, с макияжем и роскошной укладкой. 

"С днем рождения! Алла Борисовна прекрасно выглядит! Детки чудо", "Какая Алла красивая. С днём Рождения ее", - написали под видео поклонники. 

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева