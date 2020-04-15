"Моя муза": Киркоров трогательно обратился к Пугачевой в день ее 71-летия (фото)
09:28, 15 апреля 2020Звезды
290 0
Киркоров опубликовал яркое фото, на котором он смотрит на плакат с фото Пугачевой.
Пугачевой исполнился 71 год / Instagram Филипп Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров трогательно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Сегодня знаменитой певице исполнился 71 год.
Читайте также"Где я была?": больная пневмонией Надежда Бабкина вышла из комы - СМИ
Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал яркое фото, на котором он смотрит на плакат с фото Пугачевой.
Киркоров один из первых поздравил именинницу. В своей соцсети Филипп опубликовал фотографию, на которой изображен крупным планом портрет Пугачевой, на фоне которого стоит артист, а за его спиной – крылья.
"С днем рождения, моя муза и вдохновение!", – нежно подписал фотографию Киркоров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter