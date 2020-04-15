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"Моя муза": Киркоров трогательно обратился к Пугачевой в день ее 71-летия (фото)

09:28, 15 апреля 2020
Звезды
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Пугачевой исполнился 71 год / Instagram Филипп Киркоров

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Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал яркое фото, на котором он смотрит на плакат с фото Пугачевой. 

Киркоров один из первых поздравил именинницу. В своей соцсети Филипп опубликовал фотографию, на которой изображен крупным планом портрет Пугачевой, на фоне которого стоит артист, а за его спиной – крылья.

"С днем рождения, моя муза и вдохновение!", – нежно подписал фотографию Киркоров.

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Теги: #Пугачева#Филипп Киркоров#Алла Пугачева