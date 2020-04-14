Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк шокировала болезненной худобой (фото)

Анна написала пост, в котором рассказала, как поддерживает свою фигуру в форме

В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала активно вести свою страницу в Instagram.

В соцсети девушка делится новыми фотографиями, а также философскими размышлениями. На днях Анна написала пост, в котором рассказала, как поддерживает свою фигуру в форме. Публикацию дочь актрисы сопроводила фото, на котором позирует в стильной спортивной форме: кроп-топе и леггинсах.

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"Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00. Я очень люблю сладкое, шоколад, печенье, мороженое, этот список может продолжаться бесконечно. Стараюсь есть сладкое утром, далеко не всегда получается", - написала Анна.

Однако подписчики Анны отметили, что девушка выглядит болезненно худой. В комментариях под снимком даже начались бурные обсуждения, где пользователи писали, что "здоровый человек не может иметь настолько худые ноги". Некоторые и вовсе предположили, что у дочери Заворотнюк анорексия.