Jerry Heil без бюстгальтера показала фото в постели

Пользователи засыпали Jerry Heil комплиментами и отметили, что певица не зря занимается йогой.

Украинская певица Jerry Heil порадовала поклонников фото в постели.

Так, на фотографии, которую исполнительница разместила в Instagram, звезда предстала без макияжа и бюстгальтера.

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"Все, что вам надо знать про это фото - я сделала его ногой", - уточнила певица под фото.

В ответ пользователи засыпали Jerry Heil комплиментами и отметили, что певица не зря занимается йогой.

"Какое красивое фото", "Йогой занимаешься не зря", "Классная", "Спасибо за лайфхак, стоит попробовать", "Крутое фото", – писали фанаты под постом.