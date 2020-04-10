Jerry Heil без бюстгальтера показала фото в постели
11:20, 10 апреля 2020Звезды
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Пользователи засыпали Jerry Heil комплиментами и отметили, что певица не зря занимается йогой.
Jerry Heil порадовала поклонников фото в постели / Instagram Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil порадовала поклонников фото в постели.
Так, на фотографии, которую исполнительница разместила в Instagram, звезда предстала без макияжа и бюстгальтера.
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"Все, что вам надо знать про это фото - я сделала его ногой", - уточнила певица под фото.
В ответ пользователи засыпали Jerry Heil комплиментами и отметили, что певица не зря занимается йогой.
"Какое красивое фото", "Йогой занимаешься не зря", "Классная", "Спасибо за лайфхак, стоит попробовать", "Крутое фото", – писали фанаты под постом.
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