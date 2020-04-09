67-летняя Елена Степаненко восхитила сеть похорошевшим видом после развода (фото)

Петросян и Степаненко развелись после 33 лет совместной жизни.

Российская артистка Елена Степаненко в последнее время очень сильно похорошела. В сети часто обсуждают внешний вид юмористки, отмечая, что развод с Евгением Петросяном пошел ей на пользу.

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Так, Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал свежие фото Степаненко и отметил, что она прекрасно выглядит.

"А так сейчас выглядит 67-летняя тетя Лена после развода. Делаем выводы, девочки. На карантине есть время подумать", - пошутили авторы в подписи под фото.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Петросян и Степаненко подали на развод после 33 лет совместной жизни.