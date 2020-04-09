67-летняя Елена Степаненко восхитила сеть похорошевшим видом после развода (фото)
15:32, 09 апреля 2020Звезды
580 0
Петросян и Степаненко развелись после 33 лет совместной жизни.
В сети часто обсуждают внешний вид Степаненко / фото: "НеМалахов"
Российская артистка Елена Степаненко в последнее время очень сильно похорошела. В сети часто обсуждают внешний вид юмористки, отмечая, что развод с Евгением Петросяном пошел ей на пользу.
фото: "НеМалахов"
фото: "НеМалахов"
Читайте также60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)
Так, Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал свежие фото Степаненко и отметил, что она прекрасно выглядит.
"А так сейчас выглядит 67-летняя тетя Лена после развода. Делаем выводы, девочки. На карантине есть время подумать", - пошутили авторы в подписи под фото.
А так Степаненко выглядела во времена замужества за Петросяном / скриншот
Напомним, в 2018 году стало известно, что Петросян и Степаненко подали на развод после 33 лет совместной жизни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter